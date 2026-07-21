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76:20
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ٢٠
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًۭا وَمُلْكًۭا كَبِيرًا ٢٠
وَاِذَا
رَاَیْتَ
ثَمَّ
رَاَیْتَ
نَعِیْمًا
وَّمُلْكًا
كَبِیْرًا
۟
اور تم جہاں بھی دیکھو گے وہیں نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہی دیکھو گے۔
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اسباق
تدبرات
76:20
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ٢٠
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًۭا وَمُلْكًۭا كَبِيرًا ٢٠
وَاِذَا
رَاَیْتَ
ثَمَّ
رَاَیْتَ
نَعِیْمًا
وَّمُلْكًا
كَبِیْرًا
۟
اور تم جہاں بھی دیکھو گے وہیں نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہی دیکھو گے۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات