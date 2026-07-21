Sign in
Sign in
Select Language
76:21
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ٢١
عَـٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌۭ وَإِسْتَبْرَقٌۭ ۖ وَحُلُّوٓا۟ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍۢ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًۭا طَهُورًا ٢١

٢١

The virtuous will be ˹dressed˺ in garments of fine green silk and rich brocade, and adorned with bracelets of silver, and their Lord will give them a purifying drink.1
Tafsirs
Lessons
Reflections