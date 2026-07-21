Sign in
Sign in
Select Language
76:20
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ٢٠
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًۭا وَمُلْكًۭا كَبِيرًا ٢٠

٢٠

And if you looked around, you would see ˹indescribable˺ bliss and a vast kingdom.
Tafsirs
Lessons
Reflections