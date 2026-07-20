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ترجمہ
76:12
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ١٢
وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةًۭ وَحَرِيرًۭا ١٢
وَجَزٰىهُمْ
بِمَا
صَبَرُوْا
جَنَّةً
وَّحَرِیْرًا
۟ۙ
اور بدلے میں دے گا انہیں ان کے صبر کے سبب جنت اور ریشم کا لباس۔
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76:12
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ١٢
وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةًۭ وَحَرِيرًۭا ١٢
وَجَزٰىهُمْ
بِمَا
صَبَرُوْا
جَنَّةً
وَّحَرِیْرًا
۟ۙ
اور بدلے میں دے گا انہیں ان کے صبر کے سبب جنت اور ریشم کا لباس۔
تفاسیر
اسباق
تدبرات