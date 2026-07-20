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76:12
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ١٢
وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةًۭ وَحَرِيرًۭا ١٢

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اور بدلے میں دے گا انہیں ان کے صبر کے سبب جنت اور ریشم کا لباس۔
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