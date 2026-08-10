الأنعام 6:67 لكل نبا مستقر وسوف تعلمون ٦٧
لِكُلِّ
نَبَاٍ
مُّسْتَقَرٌّ ؗ
وَّسَوْفَ
تَعْلَمُوْنَ
۟
ہر بڑی بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تمہیں معلوم ہوجائے گا
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تفسیر ابنِ کثیر
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غلط تاویلیں کرنے والوں سے نہ ملو ٭٭
…
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ” جس قرآن کو اور جس ہدایت و بیان کو تو اللہ عالی کی طرف سے لایا ہے اور جسے تیری قوم قریش جھٹلا رہی ہے حقیقتاً وہ سرا سر حق ہے بلکہ اس کے سوا اور کوئی حق ہے ہی نہیں ان سے کہہ دیجئیے میں نہ تو تمہارا محافظ ہوں نہ تم پر وکیل ہوں “۔
جیسے اور آ
غلط تاویلیں کرنے والوں سے نہ ملو ٭٭
…
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ” جس قرآن کو اور جس ہدایت و بیان کو تو اللہ عالی کی طرف سے لایا ہے اور جسے تیری قوم قریش ج