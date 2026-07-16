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20:55
۞ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ٥٥
۞ مِنْهَا خَلَقْنَـٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥٥

٥٥

Sizi yerden yarattık, oraya döndüreceğiz, sizi tekrar oradan çıkaracağız.
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