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การแปล
53:33
افرايت الذي تولى ٣٣
أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ٣٣
أَفَرَءَيۡتَ
ٱلَّذِي
تَوَلَّىٰ
٣٣
[33] เจ้าได้เห็นผู้ที่ผินหลังให้บ้างไหม
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน
53:33
افرايت الذي تولى ٣٣
أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ٣٣
أَفَرَءَيۡتَ
ٱلَّذِي
تَوَلَّىٰ
٣٣
[33] เจ้าได้เห็นผู้ที่ผินหลังให้บ้างไหม
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน