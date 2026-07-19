ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
53:24
ام للانسان ما تمنى ٢٤
أَمْ لِلْإِنسَـٰنِ مَا تَمَنَّىٰ ٢٤

٢٤

[24] หรือว่าสำหรับมนุษย์นั้นจะได้ทุกสิ่งที่เขาปรารถนา
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน