ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกภาษา
53:21
الكم الذكر وله الانثى ٢١
أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ٢١

٢١

[21] สำหรับพวกเจ้ามีเพศชาย และสำหรับพระองค์เพศหญิงกระนั้นหรือ
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน