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การแปล
53:20
ومناة الثالثة الاخرى ٢٠
وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ٢٠
وَمَنَوٰةَ
ٱلثَّالِثَةَ
ٱلۡأُخۡرَىٰٓ
٢٠
[20] และตัวอื่นคือตัวที่สาม, มะนาต ดอกหรือ
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน
53:20
ومناة الثالثة الاخرى ٢٠
وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ٢٠
وَمَنَوٰةَ
ٱلثَّالِثَةَ
ٱلۡأُخۡرَىٰٓ
٢٠
[20] และตัวอื่นคือตัวที่สาม, มะนาต ดอกหรือ
ตัฟซีร
บทเรียน
ภาพสะท้อน