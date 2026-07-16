Ingia
Ingia
Chagua Lugha
38:33
ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق ٣٣
رُدُّوهَا عَلَىَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًۢا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ٣٣

٣٣

Tafsir
Mafunzo
Tafakari