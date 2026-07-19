Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
38:46
انا اخلصناهم بخالصة ذكرى الدار ٤٦
إِنَّآ أَخْلَصْنَـٰهُم بِخَالِصَةٍۢ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ٤٦

٤٦

Tefsiret
Mësimet
Reflektime