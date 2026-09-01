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87. Al-A'la

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Në emër të Allahut - Mëshirëplotit, Mëshirëplotit
87:1
سبح اسم ربك الاعلى ١
سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ١

١

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