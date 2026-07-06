Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
37:164
وما منا الا له مقام معلوم ١٦٤
وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُۥ مَقَامٌۭ مَّعْلُومٌۭ ١٦٤

١٦٤

Tefsiret
Mësimet
Reflektime