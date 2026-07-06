Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
37:157
فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين ١٥٧
فَأْتُوا۟ بِكِتَـٰبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ١٥٧

١٥٧

Tefsiret
Mësimet
Reflektime