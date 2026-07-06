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37:158
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون ١٥٨
وَجَعَلُوا۟ بَيْنَهُۥ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًۭا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١٥٨

١٥٨

They have also established a ˹marital˺ relationship between Him and the jinn. Yet the jinn ˹themselves˺ know well that such people will certainly be brought ˹for punishment˺.1
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