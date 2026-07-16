Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
27:58
وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ٥٨
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًۭا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ٥٨

٥٨

Tefsiret
Mësimet
Reflektime