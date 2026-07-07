Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
72:11
وانا منا الصالحون ومنا دون ذالك كنا طرايق قددا ١١
وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّـٰلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًۭا ١١

١١

Tefsiret
Mësimet
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