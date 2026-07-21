Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
76:20
واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا ٢٠
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًۭا وَمُلْكًۭا كَبِيرًا ٢٠

٢٠

Tefsiret
Mësimet
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