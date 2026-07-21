Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
76:16
قوارير من فضة قدروها تقديرا ١٦
قَوَارِيرَا۟ مِن فِضَّةٍۢ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًۭا ١٦

١٦

Tefsiret
Mësimet
Reflektime