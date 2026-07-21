Sign in
Sign in
Select Language
76:15
ويطاف عليهم بانية من فضة واكواب كانت قواريرا ١٥
وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِـَٔانِيَةٍۢ مِّن فِضَّةٍۢ وَأَكْوَابٍۢ كَانَتْ قَوَارِيرَا۠ ١٥

١٥

They will be waited on with silver vessels and cups of crystal—
Tafsirs
Lessons
Reflections