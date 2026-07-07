Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
51:40
فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم ٤٠
فَأَخَذْنَـٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذْنَـٰهُمْ فِى ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌۭ ٤٠

٤٠

Tefsiret
Mësimet
Reflektime