Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
51:33
لنرسل عليهم حجارة من طين ٣٣
لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةًۭ مِّن طِينٍۢ ٣٣

٣٣

Tefsiret
Mësimet
Reflektime