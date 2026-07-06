Identifikohu
Identifikohu
Zgjidh Gjuhën
51:32
قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين ٣٢
قَالُوٓا۟ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍۢ مُّجْرِمِينَ ٣٢

٣٢

Tefsiret
Mësimet
Reflektime