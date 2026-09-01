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34:10
۞ ولقد اتينا داوود منا فضلا يا جبال اوبي معه والطير والنا له الحديد ١٠
۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُۥدَ مِنَّا فَضْلًۭا ۖ يَـٰجِبَالُ أَوِّبِى مَعَهُۥ وَٱلطَّيْرَ ۖ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ١٠

١٠

Indeed, We granted David a ˹great˺ privilege from Us, ˹commanding:˺ “O mountains! Echo his hymns! And the birds as well.” We made iron mouldable for him,
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