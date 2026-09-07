Al-Insan 76:8 ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ٨
Страница 579 · Джуз 29
وَيُطۡعِمُونَ
ٱلطَّعَامَ
عَلَىٰ
حُبِّهِۦ
مِسۡكِينٗا
وَيَتِيمٗا
وَأَسِيرًا
٨
Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на то, что она желанна и для них самих.
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Russian Tafseer Al Saddi
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