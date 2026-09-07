Al-Insan 76:6 عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ٦
Страница 579 · Джуз 29
عَيۡنٗا
يَشۡرَبُ
بِهَا
عِبَادُ
ٱللَّهِ
يُفَجِّرُونَهَا
تَفۡجِيرٗا
٦
Рабы Аллаха будут пить из источника, давая ему течь полноводными ручьями.
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Russian Tafseer Al Saddi
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