Войти
Войти
Выберите язык
76:11
فوقاهم الله شر ذالك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ١١
فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةًۭ وَسُرُورًۭا ١١

١١

Аллах защитит их от зла того дня и одарит их процветанием и радостью.
Тафсиры
Уроки
Размышления