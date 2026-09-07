Al-Insan 76:7 يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ٧
Страница 579 · Джуз 29
يُوفُونَ
بِٱلنَّذۡرِ
وَيَخَافُونَ
يَوۡمٗا
كَانَ
شَرُّهُۥ
مُسۡتَطِيرٗا
٧
Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается.
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Russian Tafseer Al Saddi
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