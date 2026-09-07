Al-Insan 76:5 ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا ٥
Страница 578 · Джуз 29
إِنَّ
ٱلۡأَبۡرَارَ
يَشۡرَبُونَ
مِن
كَأۡسٖ
كَانَ
مِزَاجُهَا
كَافُورًا
٥
А благочестивые будут пить из чаши вино, смешанное с камфарой.
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Russian Tafseer Al Saddi
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