Az-Zumar 39:10 قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هاذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ١٠
Страница 459 · Джуз 23
قُلۡ
يَٰعِبَادِ
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
ٱتَّقُواْ
رَبَّكُمۡۚ
لِلَّذِينَ
أَحۡسَنُواْ
فِي
هَٰذِهِ
ٱلدُّنۡيَا
حَسَنَةٞۗ
وَأَرۡضُ
ٱللَّهِ
وَٰسِعَةٌۗ
إِنَّمَا
يُوَفَّى
ٱلصَّٰبِرُونَ
أَجۡرَهُم
بِغَيۡرِ
حِسَابٖ
١٠
Скажи Моим рабам, которые уверовали: «Бойтесь вашего Господа! Тем, которые совершили добро в этом мире, уготовано добро. Земля Аллаха обширна. Воистину, терпеливым их награда воздастся полностью без счета».
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
О Мухаммад! Обратись теперь к самым лучшим из Моих рабов - правоверным мусульманам - и передай им самое прекрасное из повелений. Прикажи им страшиться Всемогущего Аллаха и напомни им о причине, которая обязывает их страшиться Аллаха. Это - господство и добродетель Всевышнего. Именно Его многочисленн…
О Мухаммад! Обратись теперь к самым лучшим из Моих рабов - правоверным мусульманам - и передай им самое прекрасное из повелений. Прикажи им страшиться…