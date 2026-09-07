Az-Zumar 39:9 امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقايما يحذر الاخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ٩
Страница 459 · Джуз 23
أَمَّنۡ
هُوَ
قَٰنِتٌ
ءَانَآءَ
ٱلَّيۡلِ
سَاجِدٗا
وَقَآئِمٗا
يَحۡذَرُ
ٱلۡأٓخِرَةَ
وَيَرۡجُواْ
رَحۡمَةَ
رَبِّهِۦۗ
قُلۡ
هَلۡ
يَسۡتَوِي
ٱلَّذِينَ
يَعۡلَمُونَ
وَٱلَّذِينَ
لَا
يَعۡلَمُونَۗ
إِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ
أُوْلُواْ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
٩
Неужели тот, кто смиренно проводит ночные часы, падая ниц и стоя, страшась Последней жизни и надеясь на милость своего Господа, равен неверующему? Скажи: «Неужели равны те, которые знают, и те, которые не знают?». Воистину, поминают назидание только обладающие разумом.
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Аллах указал на огромную разницу между покорными рабами и ослушниками, а также между учеными мужами и невеждами. Воистину, эта разница очевидна для каждого благоразумного человека. Грешник, который отказывается от поклонения Аллаху и потакает своим низменным желаниям, не может быть равен праведнику,…
Аллах указал на огромную разницу между покорными рабами и ослушниками, а также между учеными мужами и невеждами. Воистину, эта разница очевидна для ка…