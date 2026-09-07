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Az-Zumar 39:14 قل الله اعبد مخلصا له ديني ١٤

Страница 460 · Джуз 23

قُلِ
ٱللَّهَ
أَعۡبُدُ
مُخۡلِصٗا
لَّهُۥ
دِينِي
١٤
Скажи: «Я поклоняюсь одному Аллаху, очищая перед Ним веру.
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Russian Tafseer Al Saddi

Эта лютая кара ожидает каждого, кто ослушается повелений Всевышнего. А что касается многобожников и неверующих, то они не избавятся от нее во веки веков.
Эта лютая кара ожидает каждого, кто ослушается повелений Всевышнего. А что касается многобожников и неверующих, то они не избавятся от нее во веки век…
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