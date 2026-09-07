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Az-Zumar 39:12 وامرت لان اكون اول المسلمين ١٢

Страница 460 · Джуз 23

وَأُمِرۡتُ
لِأَنۡ
أَكُونَ
أَوَّلَ
ٱلۡمُسۡلِمِينَ
١٢
Мне также велено быть первым из мусульман».
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Russian Tafseer Al Saddi

Я являюсь проповедником ислама и наставником всего человечества, и это обязывает меня первым повиноваться приказам Аллаха. Именно так говорил и поступал Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, и так должен поступать каждый, кто считает себя одним из его последователей. Мусульманин …
Я являюсь проповедником ислама и наставником всего человечества, и это обязывает меня первым повиноваться приказам Аллаха. Именно так говорил и поступ…
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