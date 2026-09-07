Az-Zumar 39:13 قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ١٣
Страница 460 · Джуз 23
قُلۡ
إِنِّيٓ
أَخَافُ
إِنۡ
عَصَيۡتُ
رَبِّي
عَذَابَ
يَوۡمٍ
عَظِيمٖ
١٣
Скажи: «Я боюсь, что если я ослушаюсь своего Господа, то меня постигнут мучения в Великий день».
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Russian Tafseer Al Saddi
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