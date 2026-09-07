Yusuf 12:78 قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين ٧٨
Страница 244 · Джуз 13
قَالُواْ
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلۡعَزِيزُ
إِنَّ
لَهُۥٓ
أَبٗا
شَيۡخٗا
كَبِيرٗا
فَخُذۡ
أَحَدَنَا
مَكَانَهُۥٓۖ
إِنَّا
نَرَىٰكَ
مِنَ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
٧٨
Они сказали: «О повелитель! Его отец - многолетний старик. Задержи вместо него кого-либо из нас. Мы видим, что ты - один из творящих добро».
Прочитайте тафсир.
Russian Tafseer Al Saddi
Больше тафсиров
Братья Йусуфа стали заискивать перед ним в надежде, что он простит их брата. Они сказали: «О повелитель! Его отец - многолетний старик, который не выдержит разлуки со своим сыном. Возьми одного из нас вместо него, ведь ты похож на праведного человека. Окажи любезность нам и нашему пожилому отцу».
Братья Йусуфа стали заискивать перед ним в надежде, что он простит их брата. Они сказали: «О повелитель! Его отец - многолетний старик, который не выд…