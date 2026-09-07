Yusuf 12:71 قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون ٧١
Страница 244 · Джуз 13
قَالُواْ
وَأَقۡبَلُواْ
عَلَيۡهِم
مَّاذَا
تَفۡقِدُونَ
٧١
Повернувшись к ним лицом, братья сказали: «Что вы потеряли?».
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Russian Tafseer Al Saddi
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Братья Йусуфа повернулись лицом к египтянам для того, чтобы снять с себя подозрения. Вор всегда стремится поскорее сбежать от того, кого он обокрал, а…