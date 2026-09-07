Yusuf 12:72 قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ٧٢
Страница 244 · Джуз 13
قَالُواْ
نَفۡقِدُ
صُوَاعَ
ٱلۡمَلِكِ
وَلِمَن
جَآءَ
بِهِۦ
حِمۡلُ
بَعِيرٖ
وَأَنَا۠
بِهِۦ
زَعِيمٞ
٧٢
Они сказали: «Мы потеряли чашу царя. Кто принесет ее, получит верблюжий вьюк. Я отвечаю за это».
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Russian Tafseer Al Saddi
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Человек, который искал пропавшую чашу, сказал: «Мы потеряли чашу царя, и если нашедший ее вернет нам чашу, то мы непременно вознаградим его одним верблюжьим вьюком. Таким будет вознаграждение за его честность, и я отвечаю за свои слова».
Человек, который искал пропавшую чашу, сказал: «Мы потеряли чашу царя, и если нашедший ее вернет нам чашу, то мы непременно вознаградим его одним верб…