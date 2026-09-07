Войти
Войти
Выберите язык

Yusuf 12:72 قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ٧٢

Страница 244 · Джуз 13

قَالُواْ
نَفۡقِدُ
صُوَاعَ
ٱلۡمَلِكِ
وَلِمَن
جَآءَ
بِهِۦ
حِمۡلُ
بَعِيرٖ
وَأَنَا۠
بِهِۦ
زَعِيمٞ
٧٢
Они сказали: «Мы потеряли чашу царя. Кто принесет ее, получит верблюжий вьюк. Я отвечаю за это».
Продолжить чтение

Прочитайте тафсир.

Russian Tafseer Al Saddi

Человек, который искал пропавшую чашу, сказал: «Мы потеряли чашу царя, и если нашедший ее вернет нам чашу, то мы непременно вознаградим его одним верблюжьим вьюком. Таким будет вознаграждение за его честность, и я отвечаю за свои слова».
Человек, который искал пропавшую чашу, сказал: «Мы потеряли чашу царя, и если нашедший ее вернет нам чашу, то мы непременно вознаградим его одним верб…
Больше тафсиров
Notes placeholders