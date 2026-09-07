Yusuf 12:74 قالوا فما جزاوه ان كنتم كاذبين ٧٤
Страница 244 · Джуз 13
قَالُواْ
فَمَا
جَزَٰٓؤُهُۥٓ
إِن
كُنتُمۡ
كَٰذِبِينَ
٧٤
Они сказали: «Каким же будет возмездие ему, если вы лжете?».
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Russian Tafseer Al Saddi
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