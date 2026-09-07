Yusuf 12:70 فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم اذن موذن ايتها العير انكم لسارقون ٧٠
Страница 244 · Джуз 13
فَلَمَّا
جَهَّزَهُم
بِجَهَازِهِمۡ
جَعَلَ
ٱلسِّقَايَةَ
فِي
رَحۡلِ
أَخِيهِ
ثُمَّ
أَذَّنَ
مُؤَذِّنٌ
أَيَّتُهَا
ٱلۡعِيرُ
إِنَّكُمۡ
لَسَٰرِقُونَ
٧٠
Снабдив их провизией, он положил чашу в мешок своего брата. А затем глашатай закричал: «О караванщики! Вы - воры».
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Russian Tafseer Al Saddi
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Йусуф распорядился отмерить по одному верблюжьему вьюку для каждого брата, в том числе для Беньямина, а затем положил в тюк своего младшего брата чашу, которую используют для питья или отмеривания зерна. Братья завязали свои тюки и уже собрались уходить, когда глашатай вдруг закричал: «Караванщики, …
Йусуф распорядился отмерить по одному верблюжьему вьюку для каждого брата, в том числе для Беньямина, а затем положил в тюк своего младшего брата чашу…