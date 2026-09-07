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Yusuf 12:61 قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون ٦١

Страница 242 · Джуз 13

قَالُواْ
سَنُرَٰوِدُ
عَنۡهُ
أَبَاهُ
وَإِنَّا
لَفَٰعِلُونَ
٦١
Они сказали: «Мы постараемся уговорить его отца. Мы непременно сделаем это».
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Russian Tafseer Al Saddi

Совершенно очевидно, что Йакуб сильно любил Беньямина и не выносил разлуки с любимым сыном. После исчезновения Йусуфа только Беньямин доставлял ему утешение, и поэтому братья подчеркнули, что им придется упрашивать отца отпустить с ними младшего брата.
Совершенно очевидно, что Йакуб сильно любил Беньямина и не выносил разлуки с любимым сыном. После исчезновения Йусуфа только Беньямин доставлял ему ут…
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