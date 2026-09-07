Yusuf 12:61 قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون ٦١
Страница 242 · Джуз 13
قَالُواْ
سَنُرَٰوِدُ
عَنۡهُ
أَبَاهُ
وَإِنَّا
لَفَٰعِلُونَ
٦١
Они сказали: «Мы постараемся уговорить его отца. Мы непременно сделаем это».
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Russian Tafseer Al Saddi
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