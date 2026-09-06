Yusuf 12:58 وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ٥٨
Страница 242 · Джуз 13
وَجَآءَ
إِخۡوَةُ
يُوسُفَ
فَدَخَلُواْ
عَلَيۡهِ
فَعَرَفَهُمۡ
وَهُمۡ
لَهُۥ
مُنكِرُونَ
٥٨
Братья Йусуфа (Иосифа) прибыли в Египет и явились к нему. Он узнал их, а они его не узнали.
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Russian Tafseer Al Saddi
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