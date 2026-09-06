Yusuf 12:57 ولاجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون ٥٧
Страница 242 · Джуз 13
وَلَأَجۡرُ
ٱلۡأٓخِرَةِ
خَيۡرٞ
لِّلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَكَانُواْ
يَتَّقُونَ
٥٧
Воистину, вознаграждение в Последней жизни лучше для тех, которые уверовали и были богобоязненны.
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Russian Tafseer Al Saddi
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