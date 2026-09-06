Yusuf 12:55 قال اجعلني على خزاين الارض اني حفيظ عليم ٥٥
Страница 242 · Джуз 13
قَالَ
ٱجۡعَلۡنِي
عَلَىٰ
خَزَآئِنِ
ٱلۡأَرۡضِۖ
إِنِّي
حَفِيظٌ
عَلِيمٞ
٥٥
Он сказал: «Назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я - знающий хранитель».
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Russian Tafseer Al Saddi
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