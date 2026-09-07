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Yusuf 12:59 ولما جهزهم بجهازهم قال ايتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين ٥٩

Страница 242 · Джуз 13

وَلَمَّا
جَهَّزَهُم
بِجَهَازِهِمۡ
قَالَ
ٱئۡتُونِي
بِأَخٖ
لَّكُم
مِّنۡ
أَبِيكُمۡۚ
أَلَا
تَرَوۡنَ
أَنِّيٓ
أُوفِي
ٱلۡكَيۡلَ
وَأَنَا۠
خَيۡرُ
ٱلۡمُنزِلِينَ
٥٩
Снабдив их провизией, он сказал: «Привезите ко мне вашего брата по отцу. Разве вы не убедились, что я сполна наполняю меру и что я - самый гостеприимный из хозяев?
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Russian Tafseer Al Saddi

Когда Йусуф стал распоряжаться хранилищами земли египетской, он проявил себя как умелый правитель. В течение семи урожайных лет он велел засеивать все египетские земли и отводил под пашни огромные участки. Ему удалось приготовить огромные запасы продуктов питания и зерна, которые он тщательно хранил…
Когда Йусуф стал распоряжаться хранилищами земли египетской, он проявил себя как умелый правитель. В течение семи урожайных лет он велел засеивать все…
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