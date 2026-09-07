Yusuf 12:60 فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ٦٠
Страница 242 · Джуз 13
فَإِن
لَّمۡ
تَأۡتُونِي
بِهِۦ
فَلَا
كَيۡلَ
لَكُمۡ
عِندِي
وَلَا
تَقۡرَبُونِ
٦٠
Если же вы не привезете его ко мне, то я не стану отмеривать вам. И тогда даже не приближайтесь ко мне».
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Russian Tafseer Al Saddi
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