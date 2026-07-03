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Yusuf
61
12:61
قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون ٦١
قَالُوا۟ سَنُرَٰوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَـٰعِلُونَ ٦١
قَالُواْ
سَنُرَٰوِدُ
عَنۡهُ
أَبَاهُ
وَإِنَّا
لَفَٰعِلُونَ
٦١
Они сказали: «Мы постараемся уговорить его отца. Мы непременно сделаем это».
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Al-Sa'di
Совершенно очевидно, что Йакуб сильно любил Беньямина и не выносил разлуки с любимым сыном. После исчезновения Йусуфа только Беньямин доставлял ему утешение, и поэтому братья подчеркнули, что им придется упрашивать отца отпустить с ними младшего брата.