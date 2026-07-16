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20:70
فالقي السحرة سجدا قالوا امنا برب هارون وموسى ٧٠
فَأُلْقِىَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًۭا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ٧٠

٧٠

Assim os magos se prostraram, dizendo: Cremos no Senhor de Aarão e de Moisés!
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