Entrar
Entrar
Entrar
Selecione o idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Lista de Suratas
Surah
Juz
Ordem Revelação
Ordenar por:
Ascendente
1
Al-Fatihah
الفاتحة
7 Ayahs
2
Al-Baqarah
البقرة
286 Ayahs
3
Ali 'Imran
آل عمران
200 Ayahs
4
An-Nisa
النساء
176 Ayahs
5
Al-Ma'idah
المائدة
120 Ayahs
6
Al-An'am
الأنعام
165 Ayahs
7
Al-A'raf
الأعراف
206 Ayahs
8
Al-Anfal
الأنفال
75 Ayahs
9
At-Tawbah
التوبة
129 Ayahs
10
Yunus
يونس
109 Ayahs
11
Hud
هود
123 Ayahs
12
Yusuf
يوسف
111 Ayahs
13
Ar-Ra'd
الرعد
43 Ayahs
14
Ibrahim
ابراهيم
52 Ayahs
15
Al-Hijr
الحجر
99 Ayahs
16
An-Nahl
النحل
128 Ayahs
17
Al-Isra
الإسراء
111 Ayahs
18
Al-Kahf
الكهف
110 Ayahs
19
Maryam
مريم
98 Ayahs
20
Taha
طه
135 Ayahs
21
Al-Anbiya
الأنبياء
112 Ayahs
22
Al-Hajj
الحج
78 Ayahs
23
Al-Mu'minun
المؤمنون
118 Ayahs
24
An-Nur
النور
64 Ayahs
25
Al-Furqan
الفرقان
77 Ayahs
26
Ash-Shu'ara
الشعراء
227 Ayahs
27
An-Naml
النمل
93 Ayahs
28
Al-Qasas
القصص
88 Ayahs
29
Al-'Ankabut
العنكبوت
69 Ayahs
30
Ar-Rum
الروم
60 Ayahs
31
Luqman
لقمان
34 Ayahs
32
As-Sajdah
السجدة
30 Ayahs
33
Al-Ahzab
الأحزاب
73 Ayahs
34
Saba
سبإ
54 Ayahs
35
Fatir
فاطر
45 Ayahs
36
Ya-Sin
يس
83 Ayahs
37
As-Saffat
الصافات
182 Ayahs
38
Sad
ص
88 Ayahs
39
Az-Zumar
الزمر
75 Ayahs
40
Ghafir
غافر
85 Ayahs
41
Fussilat
فصلت
54 Ayahs
42
Ash-Shuraa
الشورى
53 Ayahs
43
Az-Zukhruf
الزخرف
89 Ayahs
44
Ad-Dukhan
الدخان
59 Ayahs
45
Al-Jathiyah
الجاثية
37 Ayahs
46
Al-Ahqaf
الأحقاف
35 Ayahs
47
Muhammad
محمد
38 Ayahs
48
Al-Fath
الفتح
29 Ayahs
49
Al-Hujurat
الحجرات
18 Ayahs
50
Qaf
ق
45 Ayahs
51
Adh-Dhariyat
الذاريات
60 Ayahs
52
At-Tur
الطور
49 Ayahs
53
An-Najm
النجم
62 Ayahs
54
Al-Qamar
القمر
55 Ayahs
55
Ar-Rahman
الرحمن
78 Ayahs
56
Al-Waqi'ah
الواقعة
96 Ayahs
57
Al-Hadid
الحديد
29 Ayahs
58
Al-Mujadila
المجادلة
22 Ayahs
59
Al-Hashr
الحشر
24 Ayahs
60
Al-Mumtahanah
الممتحنة
13 Ayahs
61
As-Saf
الصف
14 Ayahs
62
Al-Jumu'ah
الجمعة
11 Ayahs
63
Al-Munafiqun
المنافقون
11 Ayahs
64
At-Taghabun
التغابن
18 Ayahs
65
At-Talaq
الطلاق
12 Ayahs
66
At-Tahrim
التحريم
12 Ayahs
67
Al-Mulk
الملك
30 Ayahs
68
Al-Qalam
القلم
52 Ayahs
69
Al-Haqqah
الحاقة
52 Ayahs
70
Al-Ma'arij
المعارج
44 Ayahs
71
Nuh
نوح
28 Ayahs
72
Al-Jinn
الجن
28 Ayahs
73
Al-Muzzammil
المزمل
20 Ayahs
74
Al-Muddaththir
المدثر
56 Ayahs
75
Al-Qiyamah
القيامة
40 Ayahs
76
Al-Insan
الانسان
31 Ayahs
77
Al-Mursalat
المرسلات
50 Ayahs
78
An-Naba
النبإ
40 Ayahs
79
An-Nazi'at
النازعات
46 Ayahs
80
'Abasa
عبس
42 Ayahs
81
At-Takwir
التكوير
29 Ayahs
82
Al-Infitar
الإنفطار
19 Ayahs
83
Al-Mutaffifin
المطففين
36 Ayahs
84
Al-Inshiqaq
الإنشقاق
25 Ayahs
85
Al-Buruj
البروج
22 Ayahs
86
At-Tariq
الطارق
17 Ayahs
87
Al-A'la
الأعلى
19 Ayahs
88
Al-Ghashiyah
الغاشية
26 Ayahs
89
Al-Fajr
الفجر
30 Ayahs
90
Al-Balad
البلد
20 Ayahs
91
Ash-Shams
الشمس
15 Ayahs
92
Al-Layl
الليل
21 Ayahs
93
Ad-Duhaa
الضحى
11 Ayahs
94
Ash-Sharh
الشرح
8 Ayahs
95
At-Tin
التين
8 Ayahs
96
Al-'Alaq
العلق
19 Ayahs
97
Al-Qadr
القدر
5 Ayahs
98
Al-Bayyinah
البينة
8 Ayahs
99
Az-Zalzalah
الزلزلة
8 Ayahs
100
Al-'Adiyat
العاديات
11 Ayahs
101
Al-Qari'ah
القارعة
11 Ayahs
102
At-Takathur
التكاثر
8 Ayahs
103
Al-'Asr
العصر
3 Ayahs
104
Al-Humazah
الهمزة
9 Ayahs
105
Al-Fil
الفيل
5 Ayahs
106
Quraysh
قريش
4 Ayahs
107
Al-Ma'un
الماعون
7 Ayahs
108
Al-Kawthar
الكوثر
3 Ayahs
109
Al-Kafirun
الكافرون
6 Ayahs
110
An-Nasr
النصر
3 Ayahs
111
Al-Masad
المسد
5 Ayahs
112
Al-Ikhlas
الإخلاص
4 Ayahs
113
Al-Falaq
الفلق
5 Ayahs
114
An-Nas
الناس
6 Ayahs