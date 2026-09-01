E de quando dissestes: Ó Moisés, jamais nos conformaremos com um só tipo de alimento! Roga ao teu Senhor que nosproporcione tudo quanto a terra produz: suas hortaliças, seus pepinos, seus alhos, suas lentilhas e suas cebolas! Perguntou-lhes: Quereis trocar o melhor pelo pior? Pois bem: Voltai para o Egito, onde terei que implorais! E foramcondenados à humilhação e à indigência, e incorreram na abominação de Deus; isso, porque negaram os versículos osversículos de Deus e assassinaram injustamente os profetas. E também porque se rebelaram e foram agressores.